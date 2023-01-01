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Илья Муромец Илья Муромец
Киноафиша Фильмы Илья Муромец Илья Муромец, 1956: актеры и роли
Илья Муромец 1956 / СССР
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Илья Муромец, 1956: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Птушко Aleksandr Ptushko
В ролях
Борис Андреев Борис Андреев Boris Andreyev Андрей Абрикосов Андрей Абрикосов Нинель Мышкова Ninel Myshkova Александр Шворин Aleksandr Shvorin Сергей Мартинсон Сергей Мартинсон Г. Демин Сергей Столяров Sergei Stolyarov Михаил Пуговкин Михаил Пуговкин Mikhail Pugovkin В. Соловьев Ия Арепина В. Тягушев Н. Гладков Ш. Бурханов С. Джаманов Наталья Медведева Наталья Медведева
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