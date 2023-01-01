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Дети революции
Дети революции, 1996: актеры и роли
Children of the Revolution
Дети революции
1996 / Австралия
6.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Дети революции, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Дункан
Peter Duncan
В ролях
Джуди Дэвис
Judy Davis
Сэм Нил
Sam Neill
Рэйчел Гриффитс
Rachel Griffiths
Джеффри Раш
Geoffrey Rush
Ф. Мюррэй Эбрэхэм
Роуэн Вудс
Rowan Woods
Файона Пресс
Джон Гэйден
Расселл Кифел
Бэрри Лэнгриш
Пол Ливингстон
Paul Livingston
Алекс Менглет
Ричард Роксбург
Richard Roxburgh
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