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Работницы мира
Работницы мира
, 2000
Les Ouvrieres du monde
Бельгия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Режиссер
Мари-Франс Коллар
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Бельгия
Продолжительность
52 минуты
Год выпуска
2000
Рейтинг фильма
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Отзывы о фильме
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