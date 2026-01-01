Перестала жарить в муке и сухарях, когда попробовала эту панировку: хрустящая, воздушная, а готовится ровно за 1 минуту

Корейский «ленивый» педикюр делаю за 15 минут и без пемзы: пяточки сияют как после дорогого СПА

Новые правила вводят для всех владельцев газовых плит: нарушите — газ отключат без предупреждения

«Спасайся кто может», сложный тест грядет: угадайте 7 фильмов СССР по их иностранным названиям

Мимо «народного» списка лучших аниме года «Поднятие уровня» пролетело, как Сон Джин-у над Парижем: позорно не попали в топ-10

Какого «Лешего»? Устал от НТВ и включил Первый канал: сразу попал на идеальный аперитив перед «Невским» – с Цыгановым и… Овечкиным

Ты узнаешь ее из тысячи? По губам! Вспомните 6 культовых фильмов по помаде главной героини-красотки

Почему Арагорна в «Возвращении короля» короновал именно Гэндальф? Джексон наплевал на книги Толкина — в очередной раз!

До GTA VI еще 5 месяцев и 10 000 рублей – так что ловите 3 фильма не хуже игры Rockstar: №2 – чистый Vice City от Майкла Бэя

Проглотите за вечер, но продолжения не дождетесь: 5 лучших мини-сериалов за последнюю пятилетку