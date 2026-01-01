Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане»
1
Фильмы
Биологические часы
Постеры фильма «Биологические часы»
Постеры фильма «Биологические часы»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
3 сериала на один воскресный вечер: затягивают с первых минут и не отпускают до самого финала
Точно не Любава: кто является лучшей женой для Алеши Поповича из «Трех богатырей» — ИИ подсказал верный ответ
24% от критиков и 82% от зрителей на Rotten Tomatoes: самый спорный фильм 2026 года Бекмамбетова выходит в цифре — точная дата
Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости
С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана
«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)
Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»
Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда
