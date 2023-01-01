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Время перьевых ручек
Время перьевых ручек, 2006: актеры и роли
Le Temps des Porte-Plumes
Время перьевых ручек
2006 / Франция
6.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Время перьевых ручек, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Даниэль Дюваль
Daniel Duval
В ролях
Энн Броше
Анни Жирардо
Annie Girardot
Рафаэь Кац
Дэнис Подалидес
Лоран Дьютч
Мелани Бернье
Mélanie Bernier
Жан-Поль Рув
Jean-Paul Rouve
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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