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Дурная кровь
Дурная кровь, 1986: актеры и роли
Bad blood / Mauvais sang
Дурная кровь
1986 / Франция
8.2
Оцените
11
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Дурная кровь, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Леос Каракс
Leos Carax
В ролях
Мишель Пикколи
Michel Piccoli
Жюльетт Бинош
Juliette Binoche
Дени Лаван
Denis Lavant
Ханс Мейер
Hans Meijer
Жюли Дельпи
Julie Delpy
Кэрролл Брукс
Хуго Пратт
Мирей Перье
Mireille Perrier
Серж Реджиани
Жером Зукка
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