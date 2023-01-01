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Унесенные призраками Унесенные призраками
Киноафиша Фильмы Унесенные призраками Унесенные призраками, 2001: актеры и роли
Sen to Chihiro no kamikakushi / Spirited Away Унесенные призраками 2001 / Япония
8.7 Оцените
196 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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Унесенные призраками, 2001: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Хаяо Миядзаки Хаяо Миядзаки Hayao Miyazaki
В ролях
Руми Хираги Мари Нацуки Mari Natsuki Такаши Найто Ясуко Савагучи Yasuko Sawaguchi Тацуя Гасюин Тацуя Гасюин Tatsuya Gashuin Рюносукэ Камики Рюносукэ Камики Ryunosuke Kamiki Ирино Мию
Переводчик
Переводчик
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Вызов
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