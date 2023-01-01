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Собачий полдень Собачий полдень
Киноафиша Фильмы Собачий полдень Собачий полдень, 1975: актеры и роли
Dog Day Afternoon Собачий полдень 1975 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Собачий полдень, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет Сидни Люмет Sidney Lumet
В ролях
Аль Пачино Аль Пачино Al Pacino Джон Казале John Cazale Чарльз Дернинг Кэрол Кэйн Крис Сарандон Крис Сарандон Chris Sarandon Сэлли Бойар Джеймс Бродерик James Broderick Лэнс Хенриксен Лэнс Хенриксен Lance Henriksen
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