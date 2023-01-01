Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Паранормальные явления. Отель призраков"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Собачий полдень
Собачий полдень, 1975: актеры и роли
Dog Day Afternoon
Собачий полдень
1975 / США
Трейлер
6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Собачий полдень, 1975: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет
Sidney Lumet
В ролях
Аль Пачино
Al Pacino
Джон Казале
John Cazale
Чарльз Дернинг
Кэрол Кэйн
Крис Сарандон
Chris Sarandon
Сэлли Бойар
Джеймс Бродерик
James Broderick
Лэнс Хенриксен
Lance Henriksen
В прокате
Премьеры
Онлайн
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Моё прекрасное несчастье
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Шазам!: Ярость богов
Рецензия
Отзывы
2022, США, фэнтези, боевик
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, приключения
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Бюро магических услуг
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, фэнтези
Коты Эрмитажа
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный
Я хочу! Я буду!
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез