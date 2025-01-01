Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Экс-любовник Кадры из фильма «Экс-любовник»

Кадры из фильма «Экс-любовник»

Вся информация о фильме
Экс-любовник (2007) - фото 1 Экс-любовник (2007) - фото 2 Экс-любовник (2007) - фото 3
Экс-любовник (2007) - фото 4 Экс-любовник (2007) - фото 5 Экс-любовник (2007) - фото 6
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше