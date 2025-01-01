Меню
Киноафиша Фильмы Простые вещи Награды и номинации фильма Простые вещи

Награды и номинации фильма Простые вещи 2006

Кинофестиваль Кинотавр 2007 Кинофестиваль Кинотавр 2007
Диплом
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Полнометражный фильм
Победитель
