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Голубые горы, или Неправдоподобная история
Голубые горы, или Неправдоподобная история, 1984: актеры и роли
Blue Mountains, or Unbelievable Story
Голубые горы, или Неправдоподобная история
1984 / СССР
7.7
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 8.7
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Голубые горы, или Неправдоподобная история, 1984: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эльдар Шенгелая
В ролях
Рамаз Гиоргобиани
Василий Кахниашвили
Vasil Kakhniashvili
Теймураз Чиргадзе
Teimuraz Chirgadze
Иван Сакварелидзе
Сесилия Такайшвили
Георгий Нацвлишвили
Grigol Natsvlishvili
Гурам Лордкипанидзе
Guram Lortkipanidze
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