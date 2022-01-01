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Голубые горы, или Неправдоподобная история
Киноафиша Фильмы Голубые горы, или Неправдоподобная история Голубые горы, или Неправдоподобная история, 1984: актеры и роли
Blue Mountains, or Unbelievable Story Голубые горы, или Неправдоподобная история 1984 / СССР
7.7 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 8.7
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Голубые горы, или Неправдоподобная история, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эльдар Шенгелая
В ролях
Рамаз Гиоргобиани Василий Кахниашвили Vasil Kakhniashvili Теймураз Чиргадзе Teimuraz Chirgadze Иван Сакварелидзе Сесилия Такайшвили Георгий Нацвлишвили Grigol Natsvlishvili Гурам Лордкипанидзе Guram Lortkipanidze
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