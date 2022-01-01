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Среди серых камней Среди серых камней
Киноафиша Фильмы Среди серых камней Среди серых камней, 1983: актеры и роли
Among Grey Stones Среди серых камней 1983 / СССР
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Среди серых камней, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кира Муратова Кира Муратова
В ролях
Игорь Шарапов Igor Sharapov Оксана Шлапак Oksana Shlapak Станислав Говорухин Станислав Говорухин Сергей Попов Виктор Аристов Федор Никитин Нина Русланова Нина Русланова
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