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Среди серых камней
Среди серых камней, 1983: актеры и роли
Among Grey Stones
Среди серых камней
1983 / СССР
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Среди серых камней, 1983: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кира Муратова
В ролях
Игорь Шарапов
Igor Sharapov
Оксана Шлапак
Oksana Shlapak
Станислав Говорухин
Сергей Попов
Виктор Аристов
Федор Никитин
Нина Русланова
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