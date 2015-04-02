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Предчувствие
Отзывы о фильме «Предчувствие»
Premonition
Предчувствие
2007 / США
7.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Saruwatari
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 19/04/2007 - 03:11:14):
Возможно этот день и был единственным в реальном времени
Ага, а все остальные - это вспышки сознания, пережившего страшное событие и выкинувшее эти дни из памяти. Нам показывают восстановление памяти человека.
2 апреля 2015, 12:51
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Tomka
2 апреля 2015, 12:51
Удачным открытием этого уик-энда для меня оказался этот фильм .
Несмотря на неторопливое повествование, он очень мне понравился!!! Сандру Баллок не люблю, но тут она просто шикарно играет, очень эмоционально и искренне... Роль у нее трудная, много крупных планов, где для фальши просто нет места. И она замечательно со своей ролью справляется.
МакМэхона обожаю еще по сериалу "Части тела", где он исполняет роль беспринципного обольстителя-ловеласа. Тут он показал себя в другом амплуа - играет семьянина, уставшего от семейной рутины и запутавшегося в отношениях.
Сам фильм о вечных ценностях... о том, о чем мы часто забываем в круговороте дней и череде событий. О важном и неважном, о том, для чего следует жить... И что если судьбу невозможно изменить, то самому начать меняться никогда не поздно
Меня фильм этот тронул очень сильно, я потом в метро ехала, вспоминала его детально и плакала, потому что он что-то перевернул во мне.
Короче, всем смотреть!!! И желательно с мужем ✊
2 апреля 2015, 12:51
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alfa10
2 апреля 2015, 12:51
Расскажите концовку, а то у меня показывают что у нее "живот" и она в положении и фильм обрывается... Хотя по идее еще должен идти минут 12-14... Расскажите пожалуйста что там дальше было...
2 апреля 2015, 12:51
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Ага, а все остальные - это вспышки сознания, пережившего страшное событие и выкинувшее эти дни из памяти. Нам показывают восстановление памяти человека.
Несмотря на неторопливое повествование, он очень мне понравился!!! Сандру Баллок не люблю, но тут она просто шикарно играет, очень эмоционально и искренне... Роль у нее трудная, много крупных планов, где для фальши просто нет места. И она замечательно со своей ролью справляется.
МакМэхона обожаю еще по сериалу "Части тела", где он исполняет роль беспринципного обольстителя-ловеласа. Тут он показал себя в другом амплуа - играет семьянина, уставшего от семейной рутины и запутавшегося в отношениях.
Сам фильм о вечных ценностях... о том, о чем мы часто забываем в круговороте дней и череде событий. О важном и неважном, о том, для чего следует жить... И что если судьбу невозможно изменить, то самому начать меняться никогда не поздно
Меня фильм этот тронул очень сильно, я потом в метро ехала, вспоминала его детально и плакала, потому что он что-то перевернул во мне.
Короче, всем смотреть!!! И желательно с мужем ✊
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