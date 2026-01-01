Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Чак и Ларри: пожарная свадьба
Награды и номинации фильма Чак и Ларри: пожарная свадьба
Награды и номинации фильма Чак и Ларри: пожарная свадьба 2007
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Золотая малина 2010
Худший актер десятилетия
Номинант
Худший актер десятилетия
Номинант
Золотая малина 2008
Худший фильм
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Best Female Performance
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Best Summer Movie You Haven't Seen Yet
Номинант
