Награды и номинации фильма Чак и Ларри: пожарная свадьба

Награды и номинации фильма Чак и Ларри: пожарная свадьба 2007

Золотая малина 2010 Золотая малина 2010
Худший актер десятилетия
Номинант
 Худший актер десятилетия
Номинант
Золотая малина 2008 Золотая малина 2008
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая женская роль второго плана
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008 MTV Movie & TV Awards 2008
Best Female Performance
Номинант
 Best Female Performance
Номинант
 Best Comedic Performance
Номинант
 Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007 MTV Movie & TV Awards 2007
Best Summer Movie You Haven't Seen Yet
Номинант
