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Последний король Шотландии
Последний король Шотландии, 2006: актеры и роли
The Last King of Scotland
Последний король Шотландии
2006 / Великобритания
7.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Последний король Шотландии, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кевин МакДональд
Kevin Macdonald
В ролях
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Джеймс МакЭвой
James McAvoy
Джиллиан Андерсон
Gillian Anderson
Керри Вашингтон
Kerry Washington
Саймон МакБерни
Simon McBurney
Адам Коц
Adam Kotz
Дэвид Ойелоуо
David Oyelowo
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