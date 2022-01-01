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Последний король Шотландии Последний король Шотландии
Киноафиша Фильмы Последний король Шотландии Последний король Шотландии, 2006: актеры и роли
The Last King of Scotland Последний король Шотландии 2006 / Великобритания
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Последний король Шотландии, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кевин МакДональд Кевин МакДональд Kevin Macdonald
В ролях
Форест Уитакер Форест Уитакер Forest Whitaker Джеймс МакЭвой Джеймс МакЭвой James McAvoy Джиллиан Андерсон Джиллиан Андерсон Gillian Anderson Керри Вашингтон Керри Вашингтон Kerry Washington Саймон МакБерни Саймон МакБерни Simon McBurney Адам Коц Adam Kotz Дэвид Ойелоуо Дэвид Ойелоуо David Oyelowo
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