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Ностальгия
Ностальгия, 1983: актеры и роли
Nostalghia / Nostalgia
Ностальгия
1983 / Италия / СССР
7.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Ностальгия, 1983: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Тарковский
Andrei Tarkovsky
В ролях
Олег Янковский
Эрланд Джозефсон
Домициана Джордано
Domiziana Giordano
Патриция Террено
Patrizia Terreno
Лаура Де Марчи
Делия Боккардо
Delia Boccardo
Милена Вукотич
Milena Vukotic
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