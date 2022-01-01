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Ностальгия Ностальгия
Киноафиша Фильмы Ностальгия Ностальгия, 1983: актеры и роли
Nostalghia / Nostalgia Ностальгия 1983 / Италия / СССР
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Ностальгия, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Тарковский Андрей Тарковский Andrei Tarkovsky
В ролях
Олег Янковский Олег Янковский Эрланд Джозефсон Домициана Джордано Domiziana Giordano Патриция Террено Patrizia Terreno Лаура Де Марчи Делия Боккардо Delia Boccardo Милена Вукотич Милена Вукотич Milena Vukotic
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