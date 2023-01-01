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Киноафиша Фильмы Точка обстрела Точка обстрела, 2007: актеры и роли
Vantage Point Точка обстрела 2007 / США
7.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Точка обстрела, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пит Трэвис Pete Travis
В ролях
Форест Уитакер Форест Уитакер Forest Whitaker Деннис Куэйд Деннис Куэйд Dennis Quaid Мэттью Фокс Мэттью Фокс Matthew Fox Сигурни Уивер Сигурни Уивер Sigourney Weaver Уильям Хёрт Уильям Хёрт William Hurt Зои Салдана Зои Салдана Zoe Saldana Эдгар Рамирес Эдгар Рамирес Edgar Ramirez Эдуардо Норьега Эдуардо Норьега Eduardo Noriega Леонардо Нам Leonardo Nam Саид Тагмауи Саид Тагмауи Saïd Taghmaoui Шелби Феннер Shelby Fenner Долорес Хередиа Росио Вердехо Rocío Verdejo Лиза Оуэн Lisa Owen Родриго Качеро Rodrigo Cachero Джастин Сундквист Justin Sundquist Хосе Карлос Родригес José Carlos Rodríguez Ари Брикман Ari Brickman Айелет Зурер Айелет Зурер Ayelet Zurer Ричард Т. Джонс Ричард Т. Джонс Richard T. Jones
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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