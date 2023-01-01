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Скоро в прокате "Схватка с дьяволом"
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Точка обстрела
Точка обстрела, 2007: актеры и роли
Vantage Point
Точка обстрела
2007 / США
Трейлер
7.5
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 6.6
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Точка обстрела, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пит Трэвис
Pete Travis
В ролях
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Деннис Куэйд
Dennis Quaid
Мэттью Фокс
Matthew Fox
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
Уильям Хёрт
William Hurt
Зои Салдана
Zoe Saldana
Эдгар Рамирес
Edgar Ramirez
Эдуардо Норьега
Eduardo Noriega
Леонардо Нам
Leonardo Nam
Саид Тагмауи
Saïd Taghmaoui
Шелби Феннер
Shelby Fenner
Долорес Хередиа
Росио Вердехо
Rocío Verdejo
Лиза Оуэн
Lisa Owen
Родриго Качеро
Rodrigo Cachero
Джастин Сундквист
Justin Sundquist
Хосе Карлос Родригес
José Carlos Rodríguez
Ари Брикман
Ari Brickman
Айелет Зурер
Ayelet Zurer
Ричард Т. Джонс
Richard T. Jones
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Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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