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По мнению многих американских сценаристов, в частности дебютанта Барри Леви, в спецслужбах США работают исключительно либо тупые флегматики, либо одержимые неврозами меланхолики, которые бесцельно бегают по площадям и тротуарам, пока прибывшие из Марокко террористы катают в испанской карете скорой помощи похищенного американского президента, прикованного к аппарату искусственного дыхания, а на каждом повороте слетающего с койки и больно ударяющегося головой о разные металлические предметы. Как…