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Точка обстрела Точка обстрела
Киноафиша Фильмы Точка обстрела Отзывы о фильме «Точка обстрела»
Vantage Point Точка обстрела 2007 / США
7.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Точка обстрела»

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Наша рецензия

По мнению многих американских сценаристов, в частности дебютанта Барри Леви, в спецслужбах США работают исключительно либо тупые флегматики, либо одержимые неврозами меланхолики, которые бесцельно бегают по площадям и тротуарам, пока прибывшие из Марокко террористы катают в испанской карете скорой помощи похищенного американского президента, прикованного к аппарату искусственного дыхания, а на каждом повороте слетающего с койки и больно ударяющегося головой о разные металлические предметы. Как…

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Митяй 2 апреля 2015, 12:51
Этот фильм мне понравился. Очень необычный способ рассказа.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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