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Идеальный незнакомец Идеальный незнакомец
Киноафиша Фильмы Идеальный незнакомец Отзывы о фильме «Идеальный незнакомец»
Perfect Stranger Идеальный незнакомец 2007 / США
7.0 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Идеальный незнакомец»

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Сюжет и развязка «Идеального незнакомца» Джеймса Фоули настолько подозрительно напоминают сюжет и развязку тринадцатилетней давности фильма Питера Холла «Никогда не разговаривай с незнакомцами», что временами даже становится не по себе, хотя у Холла речь шла о расщеплении сознания, а у Фоули – об осмысленном и тщательно спланированном злодействе. Принципиальная разница поэтому состоит преимущественно в одном пункте: у героини Ребекки Де Морней из холловской картины сцены насилия, случившиеся в…

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123 2 апреля 2015, 12:51
Сколько людей , стоько и мнений!

Так пусть одно из них будет - ШЛЯПА!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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