Наша рецензия

Сюжет и развязка «Идеального незнакомца» Джеймса Фоули настолько подозрительно напоминают сюжет и развязку тринадцатилетней давности фильма Питера Холла «Никогда не разговаривай с незнакомцами», что временами даже становится не по себе, хотя у Холла речь шла о расщеплении сознания, а у Фоули – об осмысленном и тщательно спланированном злодействе. Принципиальная разница поэтому состоит преимущественно в одном пункте: у героини Ребекки Де Морней из холловской картины сцены насилия, случившиеся в…