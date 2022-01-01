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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Паранойя
Паранойя, 2007: актеры и роли
Disturbia
Паранойя
2007 / США
7.3
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Паранойя, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ди Джей Карузо
D.J. Caruso
В ролях
Шайа ЛаБаф
Shia LaBeouf
Дэвид Морс
David Morse
Кэрри-Энн Мосс
Carrie-Anne Moss
Мэтт Крэйвен
Matt Craven
Сара Ромер
Sarah Romer
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Кэти Иммордино
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