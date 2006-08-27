Секрет императора, 2006

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о выходе в прокат О фильме Первый фильм выполненный в технике компьютерной анимации в Финляндии. История простой семьи и приключений, случающихся с детьми. Развернуть 4.4 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 4.4 Продолжительность 1 час 25 минут Год выпуска 2006 Премьера в мире 27 августа 2006 Прокатчик Панорама Кино Режиссер Риина Хития В ролях Мика Ала-Панула Анна Каарина Бентли Хейки Хиландер Эрия Манто Юка Пуотила Все актеры и съемочная группа 1 постер

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