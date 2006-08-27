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Секрет императора
Keisarin salaisuus
Секрет императора, 2006
2006 / Финляндия
4.4
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
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Жанр:
семейный
анимация
комедия
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О фильме
Первый фильм выполненный в технике компьютерной анимации в Финляндии. История простой семьи и приключений, случающихся с детьми.
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4.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2006
Премьера в мире
27 августа 2006
Прокатчик
Панорама Кино
Режиссер
Риина Хития
В ролях
Мика Ала-Панула
Анна Каарина Бентли
Хейки Хиландер
Эрия Манто
Юка Пуотила
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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