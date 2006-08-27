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Секрет императора
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Keisarin salaisuus

Секрет императора, 2006

2006 / Финляндия
4.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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О фильме
Первый фильм выполненный в технике компьютерной анимации в Финляндии. История простой семьи и приключений, случающихся с детьми.
4.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 27 августа 2006
Прокатчик Панорама Кино
Режиссер
Риина Хития
В ролях
Мика Ала-Панула
Анна Каарина Бентли
Хейки Хиландер
Эрия Манто
Юка Пуотила
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Секрет императора 1 постер
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