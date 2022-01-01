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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Отец солдата
Отец солдата, 1964: актеры и роли
Father of a Soldier
Отец солдата
1964 / СССР
8.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.4
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Отец солдата, 1964: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Резо Чхеидзе
Rezo Chkheidze
В ролях
Серго Закариадзе
Sergo Zakariadze
Владимир Привальцев
Алексей Назаров
Александр Лебедев
Кетеван Бочоришвили
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