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Отец солдата Отец солдата
Киноафиша Фильмы Отец солдата Отец солдата, 1964: актеры и роли
Father of a Soldier Отец солдата 1964 / СССР
8.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Отец солдата, 1964: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Резо Чхеидзе Rezo Chkheidze
В ролях
Серго Закариадзе Sergo Zakariadze Владимир Привальцев Алексей Назаров Александр Лебедев Кетеван Бочоришвили
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