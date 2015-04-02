Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Невидимый Невидимый
Киноафиша Фильмы Невидимый Отзывы о фильме «Невидимый»
The Invisible Невидимый 2007 / США
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Невидимый»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Персонажи наших критических историй прекрасны тем, что в любой момент могут нас удивить – как в ту, так и в другую сторону. Режиссер и сценарист Дэвид С. Гойер за очень непродолжительное время сумел удивить нас дважды, за что мы великодушно готовы простить ему то непотребство, с которым этот мичиганец надругался над образом величайшего из вампиров в третьей части «Блэйда». Начинал Гойер, надо признать, с опытов весьма недоброкачественных в умственном отношении. Достаточно сказать, что его перу…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
romashe4ka 2 апреля 2015, 12:51
Прочитала на афише что от продюсера Шестого Чувства.а это мой любимый фильм надеюсь и он не подкачает
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Virra 2 апреля 2015, 12:51
премьера должна была быть 25 янв, и не случилось?

а теперь даже на февраль нет, что случилось?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Meti 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Hamann от 04/05/2007 - 17:19:21
Вот уж чего-чего, а беготни и эмоций там предостаточно! Эмоций в особенности! По-моему неплохой фильм получился.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Влад 2 апреля 2015, 12:51
Да вы что, народ! Фильм просто потрясающий! Трейлер меня не особо впечатлил, но само кино - это что-то с чем-то.

Плохая игра актеров? А что тогда, по-вашему, хорошая?

Главный герой без надрыва именно потому, что это черта его характера, он флегматичный юноша, который не показывает свои чувства и эмоции. Вспомните хотя бы сцену открывающую фильм, спокойно посидел с гостями, спокойно скушал кусок торта, пошел в комнату и вставил себе дуло в рот. Но зато если его срывает, так срывает (сцена с матерью). Да, такие люди есть, и образ такого человека Четвин создает мастерски. А о его состаянии говорит каждый жест, каждый взгляд - и это плохая игра актеров? Я вас умоляю! Вот уж о чего редко соглашаюсь с местными рецензиями, но в этот раз - не в бровь, а в глаз.

Мать не натуральна? "Железная леди", которая ушла в себя после смерти мужа, думаю о сыне исключительно как о социальном субъекте. И вот маленькая деталь - опрокинутая чашка чая, и все - плотину прорывает. Энни за весь фильм через "общение" с Ником перерождается, Энни в начале и Энни в конце - два абсолютно разных человека, и это видно, это переданно именно через игру Ливиевой. И ЭТО, по-вашему, никудышные актеры? Супер!

Большинство тут ругают фильм за то, что он не мистический триллер (не триллер - значит говно). Это все равно, что ругать "300" за то, что это не исторический эпик, или, простите, гворить, что пиво гадость, потому что не сладкое, как Кола.

Я уж не буду говорить, что люое жанровое определение - это вообще условнсть чистой воды. Но нужно же воспринимать фильм таким, каков он есть! Это ж драма, причем построенная на метафорах (метафора и само назавние картины). Сюжет здесь лишь предлог и фон для раскрытия персонажей.

Трудно было ждать такого глубокого, сильного и проникновенного фильма от режиссера посрдественного "Блейда: Троицы", но чудеса, видимо, иногда случаются. Посомтрел вчера, до сих пор нахожусь под впечатлением. Обязательно возьму на DVD.

Да, и еще. Джастин Четвин не играл во "Властелине колец".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
МолодаЯ 2 апреля 2015, 12:51
Да, может он и нудно начинается и нет спецэффектов, как в пауке, но тем не менее фильм хороший. мне по крайней мере понравился.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
МолодаЯ 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение LORD_DARTHKIM_SENSEI от 28/05/2007 - 23:33:46




молодец) все правильно сказал) даже нечего добавить. Актер ействительно интересный, только раньше я его не видела. А фильм хороший, меня тронул :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
МолодаЯ 2 апреля 2015, 12:51
А еще мне саундтреки понравились к фильму) если хотите вот ссылочка http://www.dp-life.ru/soundtrack.php?id=2571

Там много песен, только я не знаю, какая из них где была) может кто знает, какая ыла в том моменте, когда эта девченка тусовалась в комнате у Ника? :) буду благодарна за инфу)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вам и не снилось
Вам и не снилось 1 комментарий
Нюрнберг
Нюрнберг 1 комментарий
Охота
Охота 1 комментарий
Безликий
Безликий 1 комментарий
Денежная игла
Денежная игла 1 комментарий
Один путь
Один путь 1 комментарий
Отголоски преступления
Отголоски преступления 1 комментарий
Море страха
Море страха 1 комментарий
Гнев во спасение
Гнев во спасение 1 комментарий
Стрела возмездия
Стрела возмездия 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши