Наша рецензия

Персонажи наших критических историй прекрасны тем, что в любой момент могут нас удивить – как в ту, так и в другую сторону. Режиссер и сценарист Дэвид С. Гойер за очень непродолжительное время сумел удивить нас дважды, за что мы великодушно готовы простить ему то непотребство, с которым этот мичиганец надругался над образом величайшего из вампиров в третьей части «Блэйда». Начинал Гойер, надо признать, с опытов весьма недоброкачественных в умственном отношении. Достаточно сказать, что его перу…