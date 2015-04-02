Персонажи наших критических историй прекрасны тем, что в любой момент могут нас удивить – как в ту, так и в другую сторону. Режиссер и сценарист Дэвид С. Гойер за очень непродолжительное время сумел удивить нас дважды, за что мы великодушно готовы простить ему то непотребство, с которым этот мичиганец надругался над образом величайшего из вампиров в третьей части «Блэйда». Начинал Гойер, надо признать, с опытов весьма недоброкачественных в умственном отношении. Достаточно сказать, что его перу…
а теперь даже на февраль нет, что случилось?
Вот уж чего-чего, а беготни и эмоций там предостаточно! Эмоций в особенности! По-моему неплохой фильм получился.
Плохая игра актеров? А что тогда, по-вашему, хорошая?
Главный герой без надрыва именно потому, что это черта его характера, он флегматичный юноша, который не показывает свои чувства и эмоции. Вспомните хотя бы сцену открывающую фильм, спокойно посидел с гостями, спокойно скушал кусок торта, пошел в комнату и вставил себе дуло в рот. Но зато если его срывает, так срывает (сцена с матерью). Да, такие люди есть, и образ такого человека Четвин создает мастерски. А о его состаянии говорит каждый жест, каждый взгляд - и это плохая игра актеров? Я вас умоляю! Вот уж о чего редко соглашаюсь с местными рецензиями, но в этот раз - не в бровь, а в глаз.
Мать не натуральна? "Железная леди", которая ушла в себя после смерти мужа, думаю о сыне исключительно как о социальном субъекте. И вот маленькая деталь - опрокинутая чашка чая, и все - плотину прорывает. Энни за весь фильм через "общение" с Ником перерождается, Энни в начале и Энни в конце - два абсолютно разных человека, и это видно, это переданно именно через игру Ливиевой. И ЭТО, по-вашему, никудышные актеры? Супер!
Большинство тут ругают фильм за то, что он не мистический триллер (не триллер - значит говно). Это все равно, что ругать "300" за то, что это не исторический эпик, или, простите, гворить, что пиво гадость, потому что не сладкое, как Кола.
Я уж не буду говорить, что люое жанровое определение - это вообще условнсть чистой воды. Но нужно же воспринимать фильм таким, каков он есть! Это ж драма, причем построенная на метафорах (метафора и само назавние картины). Сюжет здесь лишь предлог и фон для раскрытия персонажей.
Трудно было ждать такого глубокого, сильного и проникновенного фильма от режиссера посрдественного "Блейда: Троицы", но чудеса, видимо, иногда случаются. Посомтрел вчера, до сих пор нахожусь под впечатлением. Обязательно возьму на DVD.
Да, и еще. Джастин Четвин не играл во "Властелине колец".
молодец) все правильно сказал) даже нечего добавить. Актер ействительно интересный, только раньше я его не видела. А фильм хороший, меня тронул :)
Там много песен, только я не знаю, какая из них где была) может кто знает, какая ыла в том моменте, когда эта девченка тусовалась в комнате у Ника? :) буду благодарна за инфу)
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