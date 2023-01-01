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Как малые дети Как малые дети
Киноафиша Фильмы Как малые дети Как малые дети, 2006: актеры и роли
Little Children Как малые дети 2006 / США
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Как малые дети, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тодд Филд Todd Field
В ролях
Кейт Уинслет Кейт Уинслет Kate Winslet Дженнифер Коннелли Дженнифер Коннелли Jennifer Connelly Патрик Уилсон Патрик Уилсон Patrick Wilson Джеки Эрл Хэйли Джеки Эрл Хэйли Jackie Earle Haley Ноа Эммерих Ноа Эммерих Noah Emmerich Сэйди Голдстайн Грегг Эделман Рэймонд Дж. Барри Raymond J. Barry Чэнс Келли Chance Kelly Трини Альварадо Trini Alvarado Джерри Куинн Gerry Quinn Тай Симпкинс Тай Симпкинс Ty Simpkins Филлис Соммервиль Филлис Соммервиль Phyllis Somerville
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