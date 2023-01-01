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Как малые дети
Как малые дети, 2006: актеры и роли
Little Children
Как малые дети
2006 / США
Трейлер
7.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Как малые дети, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тодд Филд
Todd Field
В ролях
Кейт Уинслет
Kate Winslet
Дженнифер Коннелли
Jennifer Connelly
Патрик Уилсон
Patrick Wilson
Джеки Эрл Хэйли
Jackie Earle Haley
Ноа Эммерих
Noah Emmerich
Сэйди Голдстайн
Грегг Эделман
Рэймонд Дж. Барри
Raymond J. Barry
Чэнс Келли
Chance Kelly
Трини Альварадо
Trini Alvarado
Джерри Куинн
Gerry Quinn
Тай Симпкинс
Ty Simpkins
Филлис Соммервиль
Phyllis Somerville
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