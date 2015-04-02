Наша рецензия

Возможно, я сильно отстал от жизни, но что-то я не припомню, чтобы в католической церкви женщины могли быть священниками. В некоторых особо прогрессивных организациях протестантского и постпротестантского толка такое, конечно, случается, однако Ватикан пока держится традиционных представлений о церковном устройстве. Между тем эпизоды с отцом Костиганом (Стивен Ри) недвусмысленно говорят, что героиня Хилари Суонк принадлежит к католической конфессии, так что быть рукоположенной в священнический…