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Жатва Жатва
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The Reaping Жатва 2007 / США
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Жатва»

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Наша рецензия

Возможно, я сильно отстал от жизни, но что-то я не припомню, чтобы в католической церкви женщины могли быть священниками. В некоторых особо прогрессивных организациях протестантского и постпротестантского толка такое, конечно, случается, однако Ватикан пока держится традиционных представлений о церковном устройстве. Между тем эпизоды с отцом Костиганом (Стивен Ри) недвусмысленно говорят, что героиня Хилари Суонк принадлежит к католической конфессии, так что быть рукоположенной в священнический…

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Юркин 2 апреля 2015, 12:51
Актриса-подросток АннаСофии Робб (AnnaSophia Robb, 1993) в роли почти беспризорного идола Лорен (Loren) в триллере "Жатва" (The Reaping, 2007) режиссера Стивена Хопкинса - типичное воплощение гневливого божества, способного разрушить городскую инфраструктуру из-за непоправимых религиозных ошибок заблуждающейся толпы.



Забавно, что на основании игры Хилари Суонк и АнныСофии Робб рецензент Marie Asner на ресурсе tollbooth.org отнесла фильм к новому жанру next Mummy movie. На самом деле, в напрочь лишенном мелодратизма фильме "Жатва" мистика сводится к тезисам о том, что "люди - самые страшные чудовища", "человек - сам себе угроза" и "ужасы происходят от ошибок". Создатели фильма "Жатва" показали себя гуманистами высокой пробы: они не уготовили жителям городка бестиарную участь, не дали коллективному злодею сгореть вместе с домашним скотом в общей погребальной яме.



"Жатва" – это единственная "Красная таверна", которой заслуживает западноевропейская цивилизация. Это не "набор энергических картинок", как полагает рецензент Vlad Dracula (на kinoafisha.spb.ru), но что-то вроде динамической иконы нового времени. Это иконография новой религии, утяжеляющая разоблачительный рассказ о самом большом скелете, спрятанном в цивилизационном шкафу Западного мира...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ярик 2 апреля 2015, 12:51
народ привет огромная просьба если у кого есть аська или мыло аннысофии дайте мне ее пожалуйста я ищу их больше года очень прошу [email protected]
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Это кино я помню, понравилось. Особенно Хилари Суонк.



Начинается все производственно-буднично, постепенно добавляются странности и непонятки, потом сваливается все в полнейшую мистику. Помню, что главная интрига там до конца сохраняется. Пересматривала однажды и с удовольствием.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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