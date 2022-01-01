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Тринадцать друзей Оушена
Тринадцать друзей Оушена, 2007: актеры и роли
Ocean’s Thirteen
Тринадцать друзей Оушена
2007 / США
7.0
Оцените
36
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Тринадцать друзей Оушена, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Содерберг
Steven Soderbergh
В ролях
Джордж Клуни
George Clooney
Брэд Питт
Brad Pitt
Мэтт Дэймон
Matt Damon
Аль Пачино
Al Pacino
Энди Гарсия
Andy Garcia
Дон Чидл
Don Cheadle
Эллен Баркин
Ellen Barkin
Берни Мак
Bernie Mac
Кейси Аффлек
Casey Affleck
Скотт Каан
Scott Caan
Эллиотт Гулд
Elliott Gould
Шаобо Цинь
Эдди Джемисон
Eddie Jemison
Карл Райнер
Carl Reiner
Майкл Харни
Michael Harney
Джеймс Мартин Келли
James Martin Kelly
Джеймс ДюМон
Стефон Фуллер
Stephon Fuller
Эдди Иззард
Eddie Izzard
Майкл Мэнтелл
Michael Mantell
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