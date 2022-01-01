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Тринадцать друзей Оушена Тринадцать друзей Оушена
Киноафиша Фильмы Тринадцать друзей Оушена Тринадцать друзей Оушена, 2007: актеры и роли
Ocean’s Thirteen Тринадцать друзей Оушена 2007 / США
7.0 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Тринадцать друзей Оушена, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Содерберг Стивен Содерберг Steven Soderbergh
В ролях
Джордж Клуни Джордж Клуни George Clooney Брэд Питт Брэд Питт Brad Pitt Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон Matt Damon Аль Пачино Аль Пачино Al Pacino Энди Гарсия Энди Гарсия Andy Garcia Дон Чидл Дон Чидл Don Cheadle Эллен Баркин Эллен Баркин Ellen Barkin Берни Мак Bernie Mac Кейси Аффлек Кейси Аффлек Casey Affleck Скотт Каан Scott Caan Эллиотт Гулд Эллиотт Гулд Elliott Gould Шаобо Цинь Эдди Джемисон Eddie Jemison Карл Райнер Carl Reiner Майкл Харни Michael Harney Джеймс Мартин Келли James Martin Kelly Джеймс ДюМон Стефон Фуллер Stephon Fuller Эдди Иззард Эдди Иззард Eddie Izzard Майкл Мэнтелл Michael Mantell Дэвид Пэймер Дэвид Пэймер David Paymer Брайан Ти Брайан Ти Brian Tee Акебоно Селин Дион Celine Dion
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