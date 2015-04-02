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Мистер Бин на отдыхе
Отзывы о фильме «Мистер Бин на отдыхе»
Mr. Bean's Holiday
Мистер Бин на отдыхе
2007 / Великобритания
7.3
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 6.4
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Oracool
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел фильм...
Впечатление: толи Аткинсон постарел, толи сценаристы не те. К сожалению наверное и то и другое. В фильме много повторений из старых короткометражек и Бин уже не такой зажигательный как прежде. Вспомните полнометражный фильм, где он испортил картину в музее. А теперь сравните с этим фильмом. День и ночь. Начиная смотреть новый фильм я думал поржать на славу, а в итоге лишь изредка улыбался. Жаль, жаль...
2 апреля 2015, 12:51
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Впечатление: толи Аткинсон постарел, толи сценаристы не те. К сожалению наверное и то и другое. В фильме много повторений из старых короткометражек и Бин уже не такой зажигательный как прежде. Вспомните полнометражный фильм, где он испортил картину в музее. А теперь сравните с этим фильмом. День и ночь. Начиная смотреть новый фильм я думал поржать на славу, а в итоге лишь изредка улыбался. Жаль, жаль...
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