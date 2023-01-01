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Мисс Поттер
Мисс Поттер, 2006: актеры и роли
Miss Potter
Мисс Поттер
2006 / Великобритания / США
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Мисс Поттер, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Нунан
В ролях
Рене Зеллвегер
Renée Zellweger
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Эмили Уотсон
Emily Watson
Барбара Флинн
Barbara Flynn
Джейн Хау
Jane How
Ллойд Оуэн
Lloyd Owen
Билл Патерсон
Bill Paterson
Пердита Уикс
Энтон Лессер
Anton Lesser
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Переводчик
Рецензия
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2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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Отзывы
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