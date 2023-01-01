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Мисс Поттер Мисс Поттер
Киноафиша Фильмы Мисс Поттер Мисс Поттер, 2006: актеры и роли
Miss Potter Мисс Поттер 2006 / Великобритания / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Мисс Поттер, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Нунан
В ролях
Рене Зеллвегер Рене Зеллвегер Renée Zellweger Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Эмили Уотсон Эмили Уотсон Emily Watson Барбара Флинн Barbara Flynn Джейн Хау Jane How Ллойд Оуэн Ллойд Оуэн Lloyd Owen Билл Патерсон Билл Патерсон Bill Paterson Пердита Уикс Энтон Лессер Энтон Лессер Anton Lesser
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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