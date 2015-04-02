В рецензии на первую часть этой археологической эпопеи мы уже выяснили, что главное сокровище нации – Николас Кейдж. Теперь осталось выяснить, какой наполнитель используют авторы при изготовлении понятия «нация». Собственно, об этом-то и фильм. Правление Авраама Линкольна, с убийства которого начинается картина, для создателей National Treasure служит определяющим в формировании американской нации как таковой. До Гражданской войны жители разных штатов говорили друг о друге…
Просто в картине все, кто говорил фразу «твой предок убил Линкольна», произносили её таким тоном, как будто герой Кэйджа лично пистолет своему предку перед убийством заряжал, словно не предок замочил Линкольна, а сам герой.
у нас такое есть, мм? если есть, то надо идти мультфильм смотреть, а с основной программы валить
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