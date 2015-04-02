Наша рецензия

В рецензии на первую часть этой археологической эпопеи мы уже выяснили, что главное сокровище нации – Николас Кейдж. Теперь осталось выяснить, какой наполнитель используют авторы при изготовлении понятия «нация». Собственно, об этом-то и фильм. Правление Авраама Линкольна, с убийства которого начинается картина, для создателей National Treasure служит определяющим в формировании американской нации как таковой. До Гражданской войны жители разных штатов говорили друг о друге…