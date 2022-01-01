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Зачарованная Зачарованная
Киноафиша Фильмы Зачарованная Зачарованная, 2007: актеры и роли
Enchanted Зачарованная 2007 / США
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82 голоса
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Зачарованная, 2007: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кевин Лима Kevin Lima
В ролях
Эми Адамс Эми Адамс Amy Adams Патрик Демпси Патрик Демпси Patrick Dempsey Джеймс Марсден Джеймс Марсден James Marsden Сьюзен Сарандон Сьюзен Сарандон Susan Sarandon Тимоти Сполл Тимоти Сполл Timothy Spall
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