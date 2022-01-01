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Зачарованная
Зачарованная, 2007: актеры и роли
Enchanted
Зачарованная
2007 / США
Трейлер
7.5
Оцените
82
голоса
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Зачарованная, 2007: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кевин Лима
Kevin Lima
В ролях
Эми Адамс
Amy Adams
Патрик Демпси
Patrick Dempsey
Джеймс Марсден
James Marsden
Сьюзен Сарандон
Susan Sarandon
Тимоти Сполл
Timothy Spall
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