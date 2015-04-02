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Зачарованная Зачарованная
Киноафиша Фильмы Зачарованная Отзывы о мультфильме «Зачарованная»
Enchanted Зачарованная 2007 / США
7.5 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о мультфильме «Зачарованная»

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Комментарии Обсудить в чате
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Huesped sevillano 2 апреля 2015, 12:51
Фильм замечательный, очень позитивный и очень смешной, интересен и для детей, и для взрослых. Мы с мужем были в восторге, и советуем всем посмотреть. Единственный минус ✊ - дублирование песен принцессы совершенно бездарной певичкой Максим, у которой и голоса-то нет, можно было бы найти кого-нибудь более подходящего (если уж наша эстрада так бедна, взяли бы оперную певицу). А все остальное - на 5+!! 😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
про 2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊ ✊ ✊ посмотрел!!!!!!!!!!!!! класный фильм!!!!!!!! белка супер!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Psikhiatr-Sexopatolog 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение foldera от 03/12/2007 - 20:13:56
Приходите на приём, пациентушко✊ . Как у Вас всё запущено✊ . Дедушка Фрейд рыдает над такой запущенной патологией ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
pashabreez 2 апреля 2015, 12:51
Эми Адамс есть в лонг-листе академии в номинацию на лучшую актрису. А на глобус её уже номинировали... так что возможно, что и в номинации на оскар она появится.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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