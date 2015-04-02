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Реальные кабаны
Отзывы о фильме «Реальные кабаны»
Wild Hogs
Реальные кабаны
2007 / США
7.2
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20
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Sla
2 апреля 2015, 12:51
Давно не видел настолько смешного фильма, причем без пошлости, что удивительно в наше-то время! Смотреть надо обязательно и ловить кайф от безбашенного действа. Только не стоит ждать от фильма ничего сверхестественного, он супер, но в своем роде (а то сейчас начнут постить "знатоки": Траволта не вытянул, Лоуренс не доиграл, сюжет слабоват :))).
2 апреля 2015, 12:51
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DART
2 апреля 2015, 12:51
Не открыющая новых горизонтов, но, тем не менее, очаровательная и смешная комедия.
2 апреля 2015, 12:51
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unKnown
2 апреля 2015, 12:51
Отпад! Всем советую. Лучший.
2 апреля 2015, 12:51
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unKnown
2 апреля 2015, 12:51
Comon, Bete_Noire - да у вас, товарищи, по-моему и есть кризис... вот только не среднего возраста, а чего-то более существенного
Ничего вы не понимаете в колбасных обрезках ✊
Хорошая комедия, без пошлостей и с юмором.
2 апреля 2015, 12:51
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unKnown
2 апреля 2015, 12:51
Comon, ваши высказывания основаны на вашем же субъективном мнении, и вы вправе его высказать. Но вот чего не понятно, так это фразы вроде "стандартный юмор", что-то там про "нет огня в глазах"... вот это детский сад. "Грубый" и "черный" юмор уже просто заманал - полно тупых фильмов с пошлостями и прочим подобным. Что значит актеры "не зажигают"? Нормально играют - что они, должны были кривляться, снимать штаны и выть? ✊ Смотрите фильмы тогда аля "Американский пирог" - грубее и тупее некуда.
2 апреля 2015, 12:51
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Ничего вы не понимаете в колбасных обрезках ✊
Хорошая комедия, без пошлостей и с юмором.
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