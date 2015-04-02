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Все самые лакомые американские кошмары приходят из Техаса. Нефтяное семейство, давшее Соединенным Штатам сразу двух президентов Бушей, хотя страна и одного-то не в состоянии выдержать, на протяжении десятилетий финансировало международный терроризм, чтобы затем вступить с ним в борьбу посредством еще более глобального террора. Те, кому не посчастливилось заработать на гламурные излишества путем откачки драгоценной субстанции из нефтяных скважин и ограбления пенсионных фондов, берут в руки…