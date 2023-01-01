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Мария Антуанетта Мария Антуанетта
Киноафиша Фильмы Мария Антуанетта Мария Антуанетта, 2006: актеры и роли
Marie Antoinette Мария Антуанетта 2006 / Япония / Франция / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Мария Антуанетта, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
София Коппола София Коппола Sofia Coppola
В ролях
Кирстен Данст Кирстен Данст Kirsten Dunst Джейсон Шварцман Джейсон Шварцман Jason Schwartzman Джуди Дэвис Джуди Дэвис Judy Davis Рип Торн Rip Torn Роуз Бирн Роуз Бирн Rose Byrne Ширли Хендерсон Ширли Хендерсон Shirley Henderson Молли Шэннон Жан-Кристоф Буве Жан-Кристоф Буве Jean-Christophe Bouvet Стив Коган Джейми Дорнан Джейми Дорнан Jamie Dornan
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