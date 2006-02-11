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Скелет в шкафу
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Jeder Schweigt von Etwas Anderem

Скелет в шкафу, 2006

2006 / Германия
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть О фильме
Участие в фестивалях:  Berlinale – Co-Production Market 2004, Вerlinale Panorama 2006.
У каждой семьи есть тайна, о которой предпочитают забыть. Экскурсовод, литератор, священник и его жена – все они прибыли из страны, которой больше не существует. Там они побывали в заключении, когда им было столько же лет, сколько сейчас их детям. Они стали врагами народа Германской Демократической Республики (ГДР), а затем были "выкуплены" правительством Западной Германии. Они откровенно высказывали свои взгляды и за это попали в тюрьму.  Но сегодня для них почти невозможно говорить о прошлом в кругу своих семей, которые также сильно пострадали. Никогда ни о чем не узнают родители политических жертв или даже их дети, так как одни боятся задавать вопросы, а другим не хватает мужества ответить им. Этот фильм рассказывает об истории трех немецких семей из приблизительно 250 тысяч бывших политических заключенных восточногерманского режима.
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 11 февраля 2006
Режиссер
Марк Баудер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Скелет в шкафу 1 постер
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