Скелет в шкафу, 2006

У каждой семьи есть тайна, о которой предпочитают забыть. Экскурсовод, литератор, священник и его жена – все они прибыли из страны, которой больше не существует. Там они побывали в заключении, когда им было столько же лет, сколько сейчас их детям. Они стали врагами народа Германской Демократической Республики (ГДР), а затем были "выкуплены" правительством Западной Германии. Они откровенно высказывали свои взгляды и за это попали в тюрьму. Но сегодня для них почти невозможно говорить о прошлом в кругу своих семей, которые также сильно пострадали. Никогда ни о чем не узнают родители политических жертв или даже их дети, так как одни боятся задавать вопросы, а другим не хватает мужества ответить им. Этот фильм рассказывает об истории трех немецких семей из приблизительно 250 тысяч бывших политических заключенных восточногерманского режима.

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