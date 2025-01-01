Меню
Награды и номинации фильма Уловки Норбита 2007

Оскар 2008 Оскар 2008
Лучший грим и причёски
Номинант
 Лучший грим и причёски
Номинант
Золотая малина 2010 Золотая малина 2010
Худший актер десятилетия
Победитель
Худший актер десятилетия
Победитель
Золотая малина 2008 Золотая малина 2008
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
