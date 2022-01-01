Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Наша Маша и волшебный орех
Наша Маша и волшебный орех, 2009: актеры и роли
Наша Маша и волшебный орех
2009 / Россия
Трейлер
4.9
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 1.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Наша Маша и волшебный орех, 2009: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Егор Кончаловский
В ролях
Анна Снаткина
Сева Полищук
Тимур Родригез
Timur Rodriguez
Антон Пампушный
Владимир Зайцев
Оскар Кучера
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Related video
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу