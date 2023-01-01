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Космическая станция 3D
Космическая станция 3D, 2002: актеры и роли
Space Station 3D
Космическая станция 3D
2002 / Канада / США
6.4
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Космическая станция 3D, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тони Майерс
Tony Myers
В ролях
Том Круз
Tom Cruise
В прокате
Премьеры
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