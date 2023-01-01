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Сокровище нации Сокровище нации
Киноафиша Фильмы Сокровище нации Сокровище нации, 2004: актеры и роли
National Treasure Сокровище нации 2004 / США
7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Сокровище нации, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Тертелтауб Джон Тертелтауб Jon Turteltaub
В ролях
Николас Кейдж Николас Кейдж Nicolas Cage Харви Кайтел Джон Войт Джон Войт Jon Voight Диана Крюгер Диана Крюгер Diane Kruger Шон Бин Шон Бин Sean Bean Джастин Барта Джастин Барта Justin Bartha Дэвид Дэйэн Фишер Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Олег Тактаров Олег Тактаров Oleg Taktarov Стюарт Финлэй-МакЛеннан Stewart Finlay-McLennan Марк Пеллегрино Марк Пеллегрино Mark Pellegrino
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