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Вначале Господь сотворил небо и землю. Потом пришли динозавры. Потом все динозавры передохли, и люди начали сражаться за сокровища. Постепенно сокровищ накопилось так много, что от них просто некуда было деваться, поэтому их спрятали в надежном месте, пока не явились крестоносцы. Они откопали сокровища и учредили в честь этого орден тамплиеров. Со временем тамплиеры передохли так же, как и динозавры, но они передали сокровища масонам. Масоны так обрадовались, что основали по этому поводу…