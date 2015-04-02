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Сокровище нации Сокровище нации
Киноафиша Фильмы Сокровище нации Отзывы о фильме «Сокровище нации»
National Treasure Сокровище нации 2004 / США
7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Сокровище нации»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Вначале Господь сотворил небо и землю. Потом пришли динозавры. Потом все динозавры передохли, и люди начали сражаться за сокровища. Постепенно сокровищ накопилось так много, что от них просто некуда было деваться, поэтому их спрятали в надежном месте, пока не явились крестоносцы. Они откопали сокровища и учредили в честь этого орден тамплиеров. Со временем тамплиеры передохли так же, как и динозавры, но они передали сокровища масонам. Масоны так обрадовались, что основали по этому поводу…

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Maxdj 2 апреля 2015, 12:51
о...нный фильмец
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
EL 2 апреля 2015, 12:51
В Америке этот фильм уже больше двух недель занимает первое место по кассовым сборам, хотя это тоже не показатель!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
1111 2 апреля 2015, 12:51
Как не будут критиковать этот фильм - настоятельно рекомендую посмотреть. Замечательный фильм. Самые настоящие приключения, так близко к Индиана Джонс никто не подбирался
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
koshka 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Нина от 01/12/2004 - 13:44:14
ne bespokoysya ya stoboy aaaaaaaaaa ya sama ne ponimayu che pishu bay
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Verun 2 апреля 2015, 12:51
Отличная ''комедия'' !!! Хороший фильм, чтобы посмотреть и посмеяться!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Клитер 2 апреля 2015, 12:51
Да нормальный фильмец. Если не париться, а просто сидеть смотреть, время от времени поглаживая потной ладошкой коленку (желательно подруги рядом, а не свою), жрать попкорн и стебать тупых америкосов, то нормально можно оттянуться. Бреда полно, но помоему пофиг, так даже прикольнее!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Fesa 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм, но не шедевр, на твердую 4
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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