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Проклятие
Проклятие, 2004: актеры и роли
The Grudge
Проклятие
2004 / Япония / США / Германия
7.3
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 5.9
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Проклятие, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Такаши Шимицу
Takashi Shimizu
В ролях
Сара Мишель Геллар
Sarah Michelle Gellar
Джейсон Бер
Jason Behr
Клеа ДюВолл
Clea DuVall
Уильям Мапотер
William Mapother
КаДи Стриклэнд
Билл Пуллман
Bill Pullman
Роза Блази
Rosa Blasi
Грэйс Забриски
Кортни Уэбб
Courtney Webb
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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Отзывы
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