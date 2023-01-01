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Проклятие Проклятие
Киноафиша Фильмы Проклятие Проклятие, 2004: актеры и роли
The Grudge Проклятие 2004 / Япония / США / Германия
7.3 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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Проклятие, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Такаши Шимицу Такаши Шимицу Takashi Shimizu
В ролях
Сара Мишель Геллар Сара Мишель Геллар Sarah Michelle Gellar Джейсон Бер Jason Behr Клеа ДюВолл Clea DuVall Уильям Мапотер Уильям Мапотер William Mapother КаДи Стриклэнд Билл Пуллман Билл Пуллман Bill Pullman Роза Блази Роза Блази Rosa Blasi Грэйс Забриски Кортни Уэбб Courtney Webb
Переводчик
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