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Осенняя соната Осенняя соната
Киноафиша Фильмы Осенняя соната Осенняя соната, 1978: актеры и роли
Hostsonaten / Autumn Sonata Осенняя соната 1978 / Швеция / Франция / Германия
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Осенняя соната, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ингмар Бергман Ингмар Бергман Ingmar Bergman
В ролях
Ингрид Бергман Ингрид Бергман Ingrid Bergman Лив Ульман Лив Ульман Liv Ullmann Лена Найман Хальвар Бьорк
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Главная роль
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Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
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Одержимая
2021, Россия, триллер
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Драйв
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