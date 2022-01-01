Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Неудобная правда
Неудобная правда, 2006: актеры и роли
An Inconvenient Truth
Неудобная правда
2006 / США
7.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Неудобная правда, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвис Гуггенхайм
Davis Guggenheim
В ролях
Эл Гор
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Related video
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты