Фильмы
Бумажная луна
Награды и номинации фильма Бумажная луна
Награды и номинации фильма Бумажная луна 1973
Оскар 1974
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1974
Most Promising Newcomer - Female
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
