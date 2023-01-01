Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мама мафия "
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Шашлык
Шашлык, 2004: актеры и роли
The Cookout
Шашлык
2004 / США
3.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Шашлык, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лэнс Ривера
В ролях
Джа Рул
Тим Медоуз
Tim Meadows
Дженифер Льюис
Jenifer Lewis
Миган Гуд
Meagan Good
Кьюран Пендер
Quran Pender
Фарра Фосетт
Руперто Вандерпул
Фрэнки Фэйзон
Frankie Faison
Винсент Пасторе
Vincent Pastore
Кевин Филлипс
Kevin Phillips
Джерри Бэмман
Карл Райт
Carl Wright
Редж И. Кэти
Рита Оуэнс
Rita Owens
Ив
Eve
Дэнни Гловер
Danny Glover
Куин Латифа
Queen Latifah
Джонатан Силвермен
Jonathan Silverman
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Юра дворник
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия, драма
Моё прекрасное несчастье
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама
Все страхи Бо
Рецензия
Отзывы
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Отзывы
2023, США, фэнтези
Банды Парижа
Написать отзыв
2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской