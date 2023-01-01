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Адамовы яблоки
Киноафиша Фильмы Адамовы яблоки Адамовы яблоки, 2005: актеры и роли
Adams aebler Адамовы яблоки 2005 / Дания / Германия
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Адамовы яблоки, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андерс Томас Йенсен Андерс Томас Йенсен Anders Thomas Jensen
В ролях
Ульрих Томсен Ульрих Томсен Ulrich Thomsen Мадс Миккельсен Мадс Миккельсен Mads Mikkelsen Оле Теструп Ole Thestrup Али Казим Ali Kazim Николас Бро Николас Бро Nicolas Bro Томас Виллум Йенсен Tomas Villum Jensen Николай Ли Каас Николай Ли Каас Nikolaj Lie Kaas Гюрд Лефквист Ларс Ранте Lars Ranthe Паприка Стеэн Паприка Стеэн Paprika Steen
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