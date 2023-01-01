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Адамовы яблоки
Адамовы яблоки, 2005: актеры и роли
Adams aebler
Адамовы яблоки
2005 / Дания / Германия
7.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Адамовы яблоки, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андерс Томас Йенсен
Anders Thomas Jensen
В ролях
Ульрих Томсен
Ulrich Thomsen
Мадс Миккельсен
Mads Mikkelsen
Оле Теструп
Ole Thestrup
Али Казим
Ali Kazim
Николас Бро
Nicolas Bro
Томас Виллум Йенсен
Tomas Villum Jensen
Николай Ли Каас
Nikolaj Lie Kaas
Гюрд Лефквист
Ларс Ранте
Lars Ranthe
Паприка Стеэн
Paprika Steen
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