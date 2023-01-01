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Скоро в прокате "Убийца «Священный паук»"
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Черная книга
Черная книга, 2006: актеры и роли
Zwartboek / Black Book
Черная книга
2006 / Нидерланды / Бельгия / Великобритания / Германия
Трейлер
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Черная книга, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Верховен
Paul Verhoeven
В ролях
Кэрис ван Хаутен
Carice van Houten
Том Хоффман
Thom Hoffman
Халина Рейн
Halina Reijn
Кристиан Беркель
Christian Berkel
Вальдемар Кобус
Waldemar Kobus
Майкл Хейсман
Дерек де Линт
Derek de Lint
Питер Блок
Peter Block
Джонни де Мол
Johnny de Mol
Тео Маассен
Theo Maassen
Маттиас Шонартс
Matthias Schoenaerts
Себастьян Кох
Sebastian Koch
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