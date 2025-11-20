За Новогодним настроением — в театр: подборка праздничных спектаклей в Волгограде

От сказочных постановок для детей, до ярких шоу для всей семьи. В нашей подборке вы точно найдете интересный спектакль в Волгограде к Новому году 2026.

Совсем скоро Новый год постучит в двери, а вмести с ним и долгие выходные. Пора выбирать, как их провести Киноафиша собрала для вас подборку самых интересных спектаклей с новогодней тематикой в Волгограде.

Балет «Щелкунчик» в планетарии

Где: Волгоградский планетарий

Когда: 20, 21 и 23 декабря 2025

Время новогодних праздников всегда наполнено очарованием и магией, а сказка и правда случается, но только при условии, что в нее верят. Зрители этой постановки точно не останутся равнодушными и откроют сердце чудесам. Здесь классический балет сливается с красотой звездного неба.

Завораживающие хореографические композиции и волнующая новогодняя история о храброй Маше, заколдованном принце-Щелкунчике. Эта добрая сказка напоминает о вечном противостоянии добра и зла, где светлые чувства всегда одерживают верх.

«Щелкунчик» остается любимой постановкой детей и взрослых по всему миру. Год из года эта история оживает на сцене, напоминая, что любящее сердце разрушает самые сильные чары. Этот спектакль — отличный вариант для романтического свидания или теплого семейного вечера.

Утренник для детей с Буратино и Дедом Морозом

Где: Дом офицеров

Когда: 23 декабря 2025

Это интерактивный музыкальный спектакль, где юным зрителям и их родителям предстоит стать полноправными участниками волшебной истории.

Сюжет закручивается вокруг чрезвычайной ситуации: злой и ужасный Карабас Барабас похищает Новый год! Мальвина превращается в Снегурочку, вместе с Дедушкой Морозом раздаёт подарки, а Буратино, Пьеро, Арлекино и Артемон объединяются с юными зрителями, чтобы вернуть праздник и восстановить радость. Герои и дети играючи преодолевают трудности и выполняют увлекательные задания.

Действие разворачивается в фойе, где можно будет сделать фото на память с персонажами сказки и задать самые разные вопросы.

Мюзикл для всей семьи «Новогодние приключения Бармалея»

Где: Дом офицеров

Когда: 23 декабря 2025

На создание новогодней постановки авторов вдохновили сказки Корнея Чуковского. Потому действо выглядит так, будто зрители попали в мир фантазий, удивительных превращений и новогоднего волшебства. Герои смело отправляются в путь за приключениями в канун главного праздника зимы.

В ходе спектакля обыденный дом превращается в квест по Африке: родители включают воображение и организуют для озорных героев-детей захватывающее приключение. Сценические метаморфозы делают зрелище увлекательным и для детей, и для взрослых. Каждый зритель будто становится обитателем саванны.

Этот спектакль навсегда останется в памяти теплым воспоминанием для каждого зрителя. Ведь дом, в котором мог бы жить любой из нас, вдруг превращается в сказочный мир, а Новый год наполняется чудесами, радостью и смехом.

«Новый год отменяется, или Дело ведет Снегирь»

Где: Новый экспериментальный театр

Когда: 23 - 31 декабря 2025 — 3 - 6 января 2026

Эта новогодняя сказка приглашает юных зрителей в зачарованный лес, где обитают необычные герои — Ежик, Мишка и Белочка, каждый из которых получает ответственное задание к Новому году. В этом волшебном мире привычные хлопоты превращаются в настоящее испытание, ведь подготовка к празднику требует смелости, усердия и умения работать в команде.

Когда все уже ждали боя курантов, вдруг налетела вьюга и унесла с собой главный символ праздника — нарядную елку. На помощь друзьям приходит смелый Снегирь с задатками детектива. Он готов расследовать загадочное исчезновение и шалости непогоды. Вместе герои преодолевают трудности, спасают Новый год и открывают для себя важные уроки о дружбе, взаимопомощи и справедливости, превращая приключение в поучительную историю.

Помимо веселья, спектакль затрагивает темы взросления и личностного становления, позволяя каждому ребёнку задуматься о собственном пути и ценностях, которые формируют характер. Эта история сочетает волшебство, юмор и мудрость, делая ее одновременно увлекательной и значимой для маленьких и взрослых зрителей.

«Три кота. Ура подарки!!!»

Где: Дом офицеров и Волгоградский ОЦНТ

Когда: 9 и 10 января 2026

Новогоднее представление для детей в Волгограде обещает стать настоящим праздником, который окутывает атмосферой зимнего волшебства. Яркое, динамичное и интерактивное шоу переносит героев знаменитого мультсериала на сцену.

Главные герои — любознательные котята — готовятся к Новому году с неизменной энергией и оптимизмом, вовлекая зрителей в свои приключения. Песни, танцы и неожиданные события делают спектакль интерактивным: дети смогут помогать любимым героям справляться с возникающими трудностями, участвуя в действии напрямую.

Сюжет спектакля строится вокруг вечных ценностей: дружбы, взаимопомощи и щедрости, которые особенно важны в праздничный сезон. Кроме того, постановка развивает творческое мышление и дарит незабываемые впечатления каждому в зале.

Балет «Щелкунчик» в исполнении театра «Русский Московский балет»

Где: Волгоградская филармония

Когда: 13 января 2026

Балет «Щелкунчик» — это вечная классика. Каждое исполнение превращается в праздник волшебства, где классическая музыка Чайковского сливается с изысканными движениями танцоров, создавая незабываемую атмосферу новогоднего чуда.

Особое очарование балету придаёт уникальный музыкальный колорит, созданный гениальным Петром Ильичом Чайковским. Композитор мастерски соединил оркестровые краски с учетом ярких хореографических акцентов, а визуальная составляющая — пачки и костюмы, созданные по замыслу директора императорских театров Ивана Всеволожского — дополняет сказочную атмосферу.

«Щелкунчик» остается вечной историей о храбрости, дружбе и чудесах, приглашая каждого стать частью волшебства на сцене. Присоединяйтесь и вы!