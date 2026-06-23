Юрий Никулин: как один человек научил смеяться целую страну

Его помнят Балбесом из гайдаевских комедий и директором цирка на Цветном. Но путь к всенародной любви был сложным, а иногда и трагичным. Рассказываем, какой была жизнь Юрия Никулина до и после того, как он стал известным артистом.

Прошло уже много лет после его ухода, но фильмы с Юрием Никулиным продолжают собирать зрителей у экранов. Воплощенные им образы остаются примером для молодых артистов. Примером того, как быть искренним и забавным, открытым и свободным перед камерой, не бояться быть смешным и неуклюжим на арене. Вспоминаем путь великого клоуна, актера, фронтовика и директора легендарного цирка, ставшего важной частью культурной истории страны.

Детство и происхождение Юрия Никулина

Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 в Демидове. Вся его семья была театральной: отец, Владимир Андреевич, писал репризы и работал в драматическом театре, а мать, Лидия Ивановна, выступала на сцене. В гости к ним часто заглядывали друзья-артисты и, конечно, говорили о театре, вспоминали гастрольные истории, обсуждали таланты.

В раннем детстве Юрий с родителями переехал в Москву. Уклад жизни в большом городе не слишком отличался от прежнего: отец часто ставил домашние сценки, придумывал миниатюры, много шутил. Его талант юмориста перешел к сыну. Тогда - в 30-е годы прошлого столетия - никто не видел в Юрии большого артиста. Однако уже в школе он стал тяготеть к театру и участвовал в самодеятельности, играл в сценах и концертах на разные праздники. Особенно сильно он любил пародии. При этом, по воспоминаниям его одноклассников и учителей, он был довольно застенчивым мальчиком, слегка неуклюжим, и неловким. Спустя годы именно эти черты он превратит в часть своего образа.

Перед тем, как стать артистом, Никулину пришлось повзрослеть - быстро. В 17 лет он ушел в армию, а после - началась война. Вечером, перед отъездом в военную часть он решил попрощаться не только с близкими, но и с театром - сходил на комедию «Женитьба Фигаро».

Участие в Великой Отечественной войне

После начала службы не прошло и месяца. В часть пришло сообщение, что финские войска вторглись на территорию СССР. Никулин был одним из тех, кто записался добровольцем. Была морозная зима. На границе у финского залива Никулину поручили протянуть кабель, чтобы обеспечить связь с другим берегом. Он встал на лыжи и пошел через озеро с тяжелыми катушками за спиной. Холод быстро отнял силы и Юрий не заметил, как уснул прямо на снегу. На его счастье мимо проезжали сослуживцы. Они отвезли парня в госпиталь, где врач заключил - обморожение. До конца жизни при малейшем похолодании Никулину было очень холодно.

Прошло около полутора лет после окончания Зимней войны и Никулин вновь отправился на фронт - началась Великая Отечественная. К тому моменту Юрию было девятнадцать. Он заканчивал службу в армии и готовился к демобилизации. Но атака фашистских захватчиков перечеркнула все планы. Начались страшные годы.

Никулин участвовал в обороне Ленинграда, пережил тяжелейшие месяцы блокады, холод, голод, постоянную опасность и фронтовой быт. В 1942 его отряд направили в Ленинград, и Юрий решил навестить родных. В живых осталась только бабушка. Дядя умер от голода, его сын - был убит, защищая границы города. Совсем скоро не стало и бабушки. К приходу зимы справляться с горем, страхом и ненавистью было все сложнее. Никулин решил искать спасение в том, что он любил больше всего - в искусстве. К Новому году он, вместе с товарищами, организовали концерт. Каждый делал то, что умел. После концерта перед своим отрядом “артисты” даже съездили в соседние части, чтобы поддержать солдат и, хотя бы на короткое время, отвлечь их от всего, что происходит вокруг.

Весной Никулин был направлен в госпиталь с воспалением легких. Чуть позже - попал под обстрел и был контужен. После этого его направили в другой дивизион и назначили командиром разведотряда. Там Юрий снова спасался искусством - научился играть на гитаре, сочинял песни и по вечерам устраивал “квартирники” в казарме.

В конце 44-го отряд Никулина бился за освобождение Риги. В награду за эту маленькую победу в большой войне солдат отвезли на отдых - восстанавливать силы в соседний Валмиер. Все сослуживцы Юрия знали о его тяге к искусству. Чтобы поднять боевой дух и разрядить обстановку, командир поручил Никулину организовать концерт. Тогда он впервые попробовал себя в качестве клоуна. Созданные им выступления имели огромный успех. Настолько, что в какой-то момент среди зрителей стали появляться не только военные, но гражданские.

Для Никулина война стала тяжелым опытом, научившим ценить жизнь, дружбу, смех. Многие знакомые артиста отмечали: его особенная мягкость и деликатность проявились именно после фронта. Военный опыт позже отразился и в киноработах Никулина. Особенно в драматических ролях. Его молчание и взгляд могли рассказать больше, чем длинные монологи.

Путь в цирк — место, где родился настоящий Никулин

После войны Никулин решил поступить во ВГИК. Отборочная комиссия даже не дала ему закончить весь список обязательных для поступления задач. В середине экзамена ему сказали - не подходит. В ГИТИСе была похожа ситуация.

Юрий расстроился, но не сдался и решил, что пойдет в цирковую студию. Отец, который хорошо понимал среду, поддержал сына и был уверен, что арена - огромное поле для экспериментов. В 46-ом Никулин пошел на смотр в студию при цирке на Цветном. Его - все еще немного неуклюжего и очень забавного - взяли сразу же. Так Юрий стал обучаться искусству клоунады, что позволило ему выкрутить природную харизму на максимум.

Учеба цирковому искусству

Молодому артисту приходилось учиться всему с нуля: учиться работать с пластичностью тела, разучивать акробатические элементы, находить подход к разным партнерам, улавливать важные паузы, слушать ритм. Настоящая клоунада требует не только умения рассказать шутку, гримасничать или импровизировать. Она требует особого контакта с публикой. Клоун должен понимать, когда зритель готов смеяться, когда устал, когда напряжен. Никулин обладал этим на уровне интуиции.

В 1948 году Никулин впервые вышел на арену. Его сценический образ строился на удивительном сочетании растерянности, наивности и внутреннего достоинства. Его герой часто попадал в нелепые ситуации, выглядел смешным, неуклюжим, даже жалким - зритель неизменно был на его стороне.

Дуэт с Михаилом Шуйдиным

После удачного дебюта на сцене, Никулина взял к себе в ассистенты Михаил Румянцев, известный клоун с псевдонимом Карандаш. В подготовке выступлений участвовал еще один начинающий клоун - Михаил Шуйдин. После конфликта Никулин и Шуйдин отделились от мастера и объединились в собственный дуэт - вместе они смешили всю страну более тридцати лет. Их команда стала одной из самых знаменитых в истории советской клоунады.

Они были очень разными. Шуйдин - более резкий, темпераментный, экспрессивный. Никулин - медлительный, мягкий, будто немного смущенный. Именно на контрасте и строилась магия их номеров. Их репризы были мини-спектаклями: маленькие истории со своей драматургией. Среди самых известных - сценки с лошадью, милиционером, ремонтом, бытовыми недоразумениями и бесконечными нелепостями. Это была клоунада, построенная не только на трюке, но и на характере.

Особенности образа Никулина-клоуна

Главная особенность Никулина заключалась в том, что он, в общем-то, никогда не играл весельчака. Его клоун был человеком - немного уставшим, слегка потерянным, задумчивым и настоящим.

Юрий Никулин не носил красного носа и почти не использовал грим. Пиджак, брюки, шляпа и галстук - на арене он был одет как офисный работник (пусть и такой, что не смог найти одежду по размеру). Его юмор строился не на экспрессии, а на паузах, взглядах, интонациях. Никулин мог вызвать смех одним движением головы или коротким, но пронзительным молчанием.

Кроме того, в его клоунаде всегда присутствовала легкая грусть. Именно она делала его искусство взрослым. За смешной ситуацией почти всегда ощущалась уязвимость человека.

Юрий Никулин в кино

Юрий так и не получил актерского образования, но это не помешало ему стать звездой отечественного кино. Сниматься он начал уже после того, как стал известным клоуном и объездил полстраны.

Чтобы работать в кадре Никулину приходилось перестраиваться. На арене действие всегда изменчиво - одно выступление не похоже не другое, как не репетируй. Не все режиссеры были готовы к импровизации в кадре и нарушению их видения. Юрию же было сложно в жестких рамках.

Сигнатурные фильмы Юрия Никулина

Желание быть актером после отказа в театральном, кажется, не исчезало из сознания Никулина. Широкая известность и особая харизма помогли ему попасть в кино. Первые роли были эпизодическими. Режиссеры долго не понимали, как использовать его необычную внешность и мягкую манеру существования в кадре. Настоящий прорыв произошел благодаря Леониду Гайдаю у которого был дар подсвечивать в таланте новые грани. В его фильмах Никулину пригодилась клоунская эксцентричность, гротескность и буффонада.

Пес Барбос и необычный кросс (1961 г.)

Это, кажется, один из самых легендарных коротких метров в истории отечественного кинематографа. Он претендовал на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, получил множество других почетных мировых наград и был в прокате более чем в ста странах. Именно здесь впервые появились легендарные и любимые всеми жулики - Трус, Балбес и Бывалый.

По сюжету трое друзей решают отправиться на рыбалку. Только вот вместо удочек у них динамит. Вот они привязывают взрывчатку к палке, бросают в воду и… пес Барбос решает, что это его игрушка. А дальше неудачливые рыболовы пытаются спастись бегством от собаки с динамитом.

Фильм длится всего 10 минут. Однако отснятого материала было гораздо больше. Позже лучшие кадры Гайдай использует в «Самогонщиках».

Самогонщики (1962 г.)

Продолжение истории знаменитой троицы. Абсурдный юмор, пластическая комедия - в этом фильме было все то, что так любил воплощать на арене Никулин.

В избушке на окраине леса Трус, Балбес и Бывалый решают поставить на поток производство самогона. Барбос тоже здесь. На этот раз пес ворует одну из деталей самогонного аппарата и доводит друзей до дверей отделения милиции, где их с радостью арестовали.

Многие трюки артистов и забавные мизансцены, которые не вошли в финальный монтаж их первой совместной работы, появились здесь.

Кадр из фильма режиссера Леонида Гайдая "Самогонщики" (1961). Евгений Моргунов (Бывалый), Георгий Вицин (Трус), Юрий Никулин (Балбес). Источник: Legion-Media

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1967 г.)

Один из самых цитируемых фильмов советского кино. Это уже не зарисовка о жизни друзей-недотеп. Здесь они становятся частью большой истории, взаимодействуют с другими героями и идут на преступление - соглашаются украсть девушку. К счастью, их нерасторопность рушит все планы.

Фильм стал одним из самых популярных в прокате в истории отечественного кинематографа. В год выхода его посмотрели почти 77 миллионов человек, что составляло треть от общего количества населения Союза. Балбес Никулина здесь уже не просто комический персонаж, а полноценный герой с узнаваемым типажом - хитрый, смешной и неожиданно обаятельный.

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Режиссер Леонид Гайдай. Мосфильм. 1966г. СССР. На снимке: Евгений Моргунов, Юрий Никулин, Георгий Вицин. Источник: Legion-Media

Бриллиантовая рука (1969 г.)

Возможно, главная роль Никулина в кино. Образ Семена Семеновича Горбункова писали специально для него - никаких проб не было. Вдохновением для сценаристов стала заметка из газеты о европейских проходимцах, которые хотели вывезти из своей страны драгоценности под гипсом.

Кадр из фильма режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая Рука» (1968). Юрий Никулин (Семен Семенович Горбунков). Источник: Legion-Media

В эпизодических ролях в фильме снялись жена и сын Никулина. Также - среди путешественников на на пароходе - можно увидеть возлюбленную Адмирала Колчака Анну Тимиреву.

Когда деревья были большими (1961 г.)

Здесь Никулин совсем другой. Он играет человека сломленного, одинокого, потерявшего себя.

В этой картине режиссер Лев Кулиджанов раскрыл зрителям Никулина как драматического артиста, который способен не только смешить, но и вызывать сочувствие, сострадание. Однако Юрий в этой роли остается собой - слегка нелепым обычным человеком. Однако он уже не старается быть забавным.

В Союзе фильм был не так популярен, как предыдущие фильмы с участием Никулина. За первый год его посмотрели чуть более 20 миллионов человек. Однако за рубежом картину высоко оценили, она была представлена на Каннском кинофестивале и претендовала на «Золотую пальмовую ветвь».

Они сражались за Родину (1975 г.)

Военная драма от режиссера Сергея Бондарчука, где Никулину вновь пришлось вжиться в образ солдата. Картина вышла к 30-ти летней годовщине Победы, а съемки велись в местах боев. Перед первым мотором на площадке работали саперы, которым удалось отыскать несколько неразорвавшихся мин.

Еще на этапе проб многие выступали против Никулина в одной из главных ролей - он все же ассоциировался с комедийным жанром. Однако боевое прошлое артиста повлияло на решение комиссии и его утвердили. Интересно, что и сам Никулин долго отказывался от участия в картине, но режиссеру удалось его убедить.

Кадр из фильма «Они сражались за Родину». Режиссер Сергей Бондарчук. Мосфильм. 1975 г. СССР. На снимке: Юрий Никулин. Источник: Legion-Media

Сегодня этот фильм считается одним из самых реалистичных и масштабных, рассказывающим о Великой Отечественной детально и с максимальным уважением к героям.

Почему Никулин был не только комиком

Он всегда тяготел к комедии, но внимательные режиссеры видели, что он способен раскрыть и драму жизни сложных героев. Усталость, одиночество, потерянность и другие сложные чувства читались в глазах его персонажей. Его драматизм строился на правде, а не на игре. Именно поэтому даже комические персонажи Никулина часто вызывали не только смех, но и сочувствие.

Многие критики отмечали: если бы в момент поступления все сложилось иначе, Никулин мог бы стать одним из крупнейших драматических актеров советского кино. Но, возможно, именно соединение трагического и смешного и сделало его неповторимым.

Работа на телевидении

В поздние годы жизни Юрий Никулин попробовал себя в роли телеведущего, как и другие его начинания - это был удачный опыт.

В 1993 был создан проект «Клуб “Белый попугай”». Планировалось, что это будет пара рекламных выпусков в поддержку серии книг-сборников с анекдотами со всего мира. После первого и очень удачного эпизода - ведущим которого был Эльдар Рязанов - ОРТ решили сделать программу регулярной. После утверждения концепции шоу, ведущими пригласили Юрия Никулина и драматурга Григория Горина.

Формат был простым, понятным и, как отмечали многие поклонники программы, успокаивающим: известные люди собирались за столом, рассказывали анекдоты и разные смешные истории. Кто-то вспоминал байки из жизни или подшучивал над коллегами. У сидящих перед экранами зрителей складывалось ощущение, что они не у себя дома, а лишь по другую сторону стола от Никулина и его друзей.

Никулина не стало в 1997, места ведущих отдали другим, но рейтинги были очень низкими и проект вскоре закрыли.

Цирк на Цветном бульваре и роль Никулина

Без всяких преувеличений, Юрий Никулин очень сильно повлиял на судьбу Цирка на Цветном бульваре.

Он пришел на легендарную арену в позднесоветскую эпоху, прошел обучение цирковому искусству, был ассистентом других мастеров, а после - довел до слез радости тысячи зрителей своей уникальной клоунской игрой. С 1980-х годов он занимал руководящие должности в цирке, а позже стал его директором. При Никулине здание было реконструировано, обновлена программа, сохранены многие цирковые традиции, которые могли исчезнуть в сложные годы перемен.

Позже цирк официально получил имя артиста - Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. История самого цирка, его архитектуры, легендарных номеров и периода, когда Никулин стал директором - тема для отдельного материала.

Личная жизнь Юрия Никулина

Он любил рыбалку, анекдоты, общение с друзьями и очень ценил человеческую простоту. Никулин в жизни и в кадре - это разные люди. Перед камерой он был готов быть ярким, открытым и демонстрировать весь свой характер. В реальности он был более спокойным и сдержанным (хоть и никогда не переставал шутить). Он не любил публичных конфликтов и крайне редко говорил о личном.

Со своей женой - Татьяной - он познакомился в конце 40-х в цирке. Девушка занималась конным спортом и тренировала лошадь для выхода на арену. Конь по кличке Лапоть был необычным - его выбрал для цирка сам Карандаш. Жеребенок родился с особенностями - с очень короткими ножками. Во время одного из выступлений нога Никулина застряла в стремени, артист упал, оказавшись под копытами. С переломом ключицы и множественными ушибами клоуна увезли в больницу, где Татьяна стала его навещать. Через полгода они поженились.

В браке у пары родился сын - Максим Никулин, который позже продолжил дело отца и стал руководителем цирка на Цветном бульваре. Татьяна сопровождала мужа во время гастролей, участвовала в цирковой жизни и оставалась рядом практически всю его карьеру. С 1951 Татьяна регулярно участвовала в выступлениях, ассистировала Юрию на арене, а после его смерти стала консультантом цирка.

Татьяну можно увидеть в эпизодах нескольких фильмов с участием мужа, но отдельно - никогда. Когда женщина прошла пробы на главную роль в «Гусарской балладе» - Никулин запретил ей сниматься.

Награды и признание

За свою жизнь Юрий Никулин получил множество государственных и профессиональных наград. Они стали отражением и доказательством его влияния на культуру страны.

В 1990 он был удостоен звания Героя Социалистического Труда за выдающиеся заслуги в развитии советского цирка. Среди государственных наград - два ордена Ленина (1980 и 1990), орден Отечественной войны II степени, орден Трудового Красного Знамени и многие другие. Особое место в его списке наград занимают те, что были вручены за военный подвиг. Никулин был отмечен медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За трудовую доблесть» и медалью Жукова.

В разные годы Никулину были присвоены звания заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР и народного артиста СССР.

Наследие Юрия Никулина

Современные клоуны продолжают изучать его манеру существования на арене - способность сочетать смешное и грустное, строить номер не только на трюке, но и на человеческом характере. Актеры пересматривают его кинороли как пример удивительно тонкой, “негромкой” игры.

Память о Никулине сохраняется в фильмах, телеархивах, книгах с воспоминаниями его друзей и близких, в коллекциях музеев и, конечно, в самом цирке на Цветном бульваре.

Юрий Никулин остается любимым артистом нескольких поколений. Не только как великий клоун или выдающийся актер, а как редкий пример человека, в котором талант никогда не существовал отдельно от человечности.