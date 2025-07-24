Юра Борисов: путь от мечты о космосе до «Оскара»

Учительский сын с Черкизовского рынка, мечтавший о звёздах в прямом смысле слова, поступил театр «Сатирикон», а затем оказался звездой мирового кино: Юра Борисов — история о том, как случайный совет может изменить судьбу.

Имя Юры Борисова вписано в пантеон не только отечественного кино: артист стал первым представителем российской актёрской школы, кому довелось оказаться среди номинантов на высшую кинонаграду планеты — «Оскар». В чём секрет артиста и через какие препятствия ему пришлось перешагнуть, чтобы зрители всего миру обсуждали в соцсетях его личность и талант?

Биография Юры Борисова: от школьной скамьи до выбора профессии

Как и многие мальчишки его поколения — он мечтал бороздить космические галактики. А вышло так, что стал звездой на земле. Не смотря на мировую славу, он всё ещё хочет, чтобы его по-простому называли Юрой и не любит лишнего шума.

Юрий Борисов появился на свет в 1992 в подмосковном городке Реутово. Отец будущего артиста работал учителем физической культуры, но в бурные девяностые, как и многие, сменил профессию, став торговцем цветами на Черкизовском рынке. Там в детстве часто бывал и сам Юра. Розы и тюльпаны в букеты собирали всей семьёй. Спустя некоторое время отец вновь сменил профессию: освоил навыки электрика и сантехника, а мама стала агентом по недвижимости. Кстати, фамилия, которую актёр прославил на весь мир, досталась ему по линии матери. Отец с рождения был Сивуха, но впоследствии взял фамилию жены.

В детстве кино в жизни Юры Борисова было лишь развлечением — сидя у телевизора он перебирал кассеты с советской классикой родителей и голливудскими блокбастерами о космосе. В школьные годы Юра отнюдь не планировал связывать свою судьбу с актёрством. Он ходил в драматический кружок, но не из безумного желания играть на сцене, а потому что других альтернатив особо не было. Но однажды руководитель школьной труппы посоветовала ему поступать в театральное, разглядев в мальчишке талант, искренность и самоотдачу. Совета учителя юный Борисов не ослушался и, едва достигнув шестнадцатилетнего возраста, поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина.

Ещё в студенчестве Борисова замечали режиссёры. Первой яркой ролью стал авантюрист Аметистов в «Зойкиной квартире». Эта роль принесла «Золотой лист», который вручают лучшим выпускникам года в “Щепке”. Одним из первых спектаклей с его участием был рождён на сцене театра «На Страстном», где он исполнил небольшую роль в постановке «С любимыми не расставайтесь». После был «Чёрный снег» в Малом театре.

Получив диплом и свою первую ценную профессиональную награду, Борисов стал частью труппы «Сатирикона»: там Борисов начал с классики — играл второстепенных персонажей в постановках по Шекспиру. Однако задержался в театре он всего на год — осознанно решил оставить театральные подмостки, целиком посвятив себя кинематографу. В интервью Юра объяснял почему покинул сцену — годами повторять одно и то же ему просто скучно.

Юра Борисов покоряет кинематограф

Первой ролью “на камеру” был приятель Санька в драме «Елена» (2011) Андрея Звягинцева. Во время съёмок Юре было 18 лет. Дальше была череда сериальных героев, например, в «Методе Фрейда» и «Мотыльки».

В 2015 артиста пригласили на главную роль в полнометражной военной драме «Дорога на Берлин». Этот образ стал его амплуа: в образе честного, мужественного, но простого русского солдата его увидели режиссёры нескольких картин, в числе которых «Т-34».

В начале пути доброго парня с дерзким взглядом знали в профессиональном сообществе — он часто участвовал в кастингах и пробовался на самые разные роли. Первая волна народной известности накрыла Юру Борисова после выхода сразу нескольких крупных проектов в 2019. Тогда в прокат вышел фильм «Хрусталь» — драматичная кинолента белорусской постановщицы Дарьи Жук, получившая множество международных наград и отечественную «Нику». В этой работе Борисов предстал в неожиданном амплуа — он воплотил на экране образ нарциссичного диджея, типичного представителя поколения «жаждущих». В том же году вышла и уже упомянутая драма «Т-34», собравшая в российском кинопрокате колоссальную кассу.

Триумфом года стал «Бык», где Юра Борисов сыграл предводителя банды, времён криминальной России 1997. Картине вручили главный приз «Кинотавра», а также номинировали на множество других премий. Тогда о Борисове всерьёз заговорили не только в Москве и Петербурге, но и на просторах Европы. После триумфального шествия «Быка» кинорежиссёры всех мастей, от дебютантов до мэтров, начали приглашать Борисова на роли в своих проектах: сценарии артисту присылали практически ежедневно.

В самом начале 2020 на экранах появилась биографическая картина «Калашников», где Борисову довелось воплотить в кадре личность выдающегося конструктора оружейного дела. Этот фильм принёс артисту престижнейшую награду — «Золотого орла» в номинации «Лучшая мужская роль в кинематографе». И всё же на этом список триумфов не завершился. В 2021 году Юрий получил новую номинацию на «Нику» — на этот раз за совершенно иной по тону проект, рождественскую романтическую драму «Серебряные коньки». Там Юра снова был лидером шайки — Алексом — образ которого Борисов наполнил редким обаянием и харизмой. До номинации на «Оскар» были ещё «Петровы в гриппе» (2021), третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» (2021), финское роуд-муви «Купе №6» (2021) и другие работы, которые попадали в заголовки и первые строки разных фестивалей.

Кстати, именно после получения гран-при Каннского фестиваля за «Купе №6» Юру борисова заметил Шон Бейкер — режиссёр фильма «Анора».

Юра Борисов в Голливуде

За тем, как Юра Борисов с женой Анной и коллегой по проекту «Анора» Марком Эйдельштейном покоряли красную ковровую дорожку с умилением, наблюдал весь мир — публику покорили искренние улыбки, отсутствие пафоса и надменности. Артисты с замиранием сердца подходили к звёздам мировой величины, с которыми они, кажется, неожиданно для самих себя оказались на равных. «Анора» несколько месяцев была предметом активного обсуждения в профессиональной среде, что удивительно в мире, где тонны новостей меняются ежесекундно. Несмотря на то, что Юра Борисов не получил статуэтку в своей номинации — она досталась Кирану Калкину — артист смог покорить сердца миллионов: соцсети ломились от постов с фотографиями Борисова.

В общей сложности за долгую историю существования голливудской кинопремии золотую статуэтку смогли завоевать четыре советских кинопроекта и лишь один полнометражный фильм российского производства, а также один анимационный проект из России. Личных номинаций — ни одной. Триумф Юрия Борисова выходит далеко за рамки личного успеха — это историческая веха, способная навсегда изменить представление о месте российского актёра в системе мирового кинематографического признания.

После шумихи в прессе Академия искусств кино и наук удостоила Юры Борисова чести быть одним из членов гильдии, которая выбирает лучшие кинокартины.

Личная жизнь Юры Борисова

Для Юры Борисова очень важна его семья. Почти во всех своих интервью Юра благодарит родителей за то, что они не пытались воздействовать на его выбор жизненного пути, предоставив полную свободу. В личной жизни Юра Борисов придерживается тех же принципов, что были у его родителей: уважение, забота, любовь.

История знакомства Юрия Борисова с его будущей супругой, подобно классической киноленте о юношеской влюблённости, началась в совсем ранние годы — в шестнадцатилетнем возрасте, Юра встретил Аню, которая, будучи на два года старше — ей на тот момент исполнилось восемнадцать, — тоже поступала на актёрское. Юрий с самоиронией вспоминал, что путь к сердцу Анны не был лёгким: напротив, он настойчиво и долго ухаживал за девушкой, преодолевая робость и сомнения. Их отношения стали складываться уже на выпускном курсе. В 2014 году — свадьба. Спустя год в их семье родилась старшая дочь Марфа. А спустя ещё два года у пары родилась вторая дочь — Акулина.

Юрий никогда не упускает случая подчеркнуть, что, несмотря на все карьерные вершины, кинематографические награды и признания профессионального сообщества, именно семья остаётся для него тем истинным достоянием, которым он гордится больше всего, а родные — самым ценным достижением в его жизни, несравнимым ни с какими титулами и регалиями. Юра Борисов несколько раз подмечал, что его мечта — обеспечить родителей, чтобы отблагодарить их за всё.

Сейчас артист продолжает активно сниматься в разных проектах, в том числе пробоваться на роли в зарубежных картинках.

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